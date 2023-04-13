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Купить таунхаус с видом на горы в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
24
Коринос
6
demos diou - olympou
3
Карица
2
Peristasi
1
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14 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 6 комнатв Nea Chrani, Греция
Таунхаус 6 комнат
Nea Chrani, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 4
€ 279,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 0 уровня…
Таунхаус 3 спальнив Ganochora, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 176,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 7 спаленв Neokesaria, Греция
Таунхаус 7 спален
Neokesaria, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 2
€ 98,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 5 спаленв Nea Chrani, Греция
Таунхаус 5 спален
Nea Chrani, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
Таунхаус 4 спальнив Svoronos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Svoronos, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 3 спальнив Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальнив Kato Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 2 спальнив Kato Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 199,900
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 2 спальнив Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 93,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Таунхаус 3 спальнив Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 4 спальнив Nea Chrani, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Chrani, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 99,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальнив Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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