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Купить недвижимость с бассейном в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
199
Коринос
35
demos diou - olympou
29
Карица
18
Kallithea
15
Peristasi
12
Vrondou
4
15 объектов найдено
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 150 м²
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Дом 12 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 12 спален
периферия Центральная Македония, Греция
16 Количество комнат 550 м²
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 500 м²
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 300 м²
€ 399,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 230 м²
€ 370,000
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из 2…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
220 м²
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 7 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
9 Количество комнат 400 м²
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат 500 м²
€ 800,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат 220 м²
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 4 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 4 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 3 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из 2…
Коттедж 4 спальнив Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Вилла 4 спальнив Nea Chrani, Греция
Вилла 4 спальни
Nea Chrani, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Вилла 6 спаленв Kato Agios Ioannis, Греция
Вилла 6 спален
Kato Agios Ioannis, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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