ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Дома
Купить дом с видом на море в периферийная единица Пиерия, Греция
Катерини
127
Коринос
28
demos diou - olympou
16
Peristasi
11
Карица
6
Kallithea
4
Vrondou
3
Дом
Очистить
84 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
360 м²
€ 340,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
320 м²
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
200 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
280 м²
€ 320,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат
300 м²
€ 350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
9 Количество комнат
500 м²
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
150 м²
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
175 м²
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
430 м²
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
153 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 153 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 8 спален
периферия Центральная Македония, Греция
360 м²
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
200 м²
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
150 м²
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Дом 10 спален
периферия Центральная Македония, Греция
670 м²
€ 800,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 670 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 12 спален
периферия Центральная Македония, Греция
16 Количество комнат
550 м²
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
160 м²
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
130 м²
Количество этажей 3
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
150 м²
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
450 м²
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат
300 м²
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат
400 м²
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Дом 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
330 м²
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
200 м²
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
272 м²
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 272 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
123 м²
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
400 м²
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты