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Купить коттедж с бассейном в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
89
Коринос
18
demos diou - olympou
11
Peristasi
8
Kallithea
4
Карица
4
Vrondou
3
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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 4 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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