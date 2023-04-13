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Купить коттедж с видом на море в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
89
Коринос
18
demos diou - olympou
11
Peristasi
8
Kallithea
4
Карица
4
Vrondou
3
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23 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Sevasti, Греция
Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 3 спальнив Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Neokesaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Neokesaria, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 комнатв Коринос, Греция
Коттедж 5 комнат
Коринос, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 6 спаленв Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 6 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спаленв Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 5 спален
Neos Panteleimonas, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 399,500
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальнив Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 272 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 2 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 8 спаленв Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 8 спален
Neos Panteleimonas, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 10 спаленв Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 10 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
14 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 800,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 670 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальнив Nea Chrani, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Chrani, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спаленв Kato Agios Ioannis, Греция
Коттедж 5 спален
Kato Agios Ioannis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 209,900
Продается 3-этажный коттедж площадью 370 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальнив Nea Efesos, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 175,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
Коттедж 2 спальнив Elatochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Elatochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Chrani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 4 спальнив Paleo Keramidi, Греция
Коттедж 4 спальни
Paleo Keramidi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 5 спаленв Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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