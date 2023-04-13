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Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 299,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 5 спален
Nea Chrani, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Andromachi, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 3 спальни
Neokesaria, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 комнат
Nea Chrani, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 290,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 4 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Peristasi, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
Коттедж 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спален
Nea Chrani, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 200,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 201 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 6 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
Коттедж 9 спален
Peristasi, Греция
11 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 540 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален
Neos Panteleimonas, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 399,500
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 113 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни
Sevasti, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спален
Коринос, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
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