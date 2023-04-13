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Купить квартиру с видом на море в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
72
demos diou - olympou
13
Карица
12
Kallithea
11
Коринос
7
Peristasi
1
Vrondou
1
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 5 комнатв Kallithea, Греция
Квартира 5 комнат
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 3 комнатыв Kallithea, Греция
Квартира 3 комнаты
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом эт…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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