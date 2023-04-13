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Купить квартиру с видом на горы в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
72
demos diou - olympou
13
Карица
12
Kallithea
11
Коринос
7
Peristasi
1
Vrondou
1
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45 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Neo Keramidi, Греция
Квартира 3 спальни
Neo Keramidi, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 18 комнатв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 18 комнат
периферия Центральная Македония, Греция
18 Количество комнат 520 м² Количество этажей 1
€ 680,000
Продается квартира площадью 520 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 15 комнатв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 15 комнат
периферия Центральная Македония, Греция
15 Количество комнат 500 м² 2/2 Этаж
€ 650,000
Продается квартира площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 154,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 154,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
Квартира 1 комнатав Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и с…
Квартира 18 комнатв Kallithea, Греция
Квартира 18 комнат
Kallithea, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 5
€ 680,000
Продается квартира площадью 520 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 3 комнатыв Agios Spiridonas, Греция
Квартира 3 комнаты
Agios Spiridonas, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 4 спальнив Коринос, Греция
Квартира 4 спальни
Коринос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 155 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 1 комнатав Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и с…
Квартира 3 комнатыв Коринос, Греция
Квартира 3 комнаты
Коринос, Греция
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 15 комнатв Коринос, Греция
Квартира 15 комнат
Коринос, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 2
€ 650,000
Продается квартира площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 2 спальнив Svoronos, Греция
Квартира 2 спальни
Svoronos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 138,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Квартира 2 спальнив Svoronos, Греция
Квартира 2 спальни
Svoronos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 143,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
Квартира 1 спальняв Svoronos, Греция
Квартира 1 спальня
Svoronos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 63,000
Продается квартира площадью 46 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 2 спальнив Svoronos, Греция
Квартира 2 спальни
Svoronos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 143,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
Квартира 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 194,000
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Квартира 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 194,000
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Квартира 1 спальняв Nea Efesos, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Efesos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 61,000
Продается квартира площадью 46 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 138,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальняв Ganochora, Греция
Квартира 1 спальня
Ganochora, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 67,000
Продается квартира площадью 53 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 спальнив Ganochora, Греция
Квартира 2 спальни
Ganochora, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальняв Ganochora, Греция
Квартира 1 спальня
Ganochora, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 67,000
Продается квартира площадью 53 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 спальнив Ganochora, Греция
Квартира 2 спальни
Ganochora, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальняв Svoronos, Греция
Квартира 1 спальня
Svoronos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 67,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 4 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом эт…
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 123,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 128,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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