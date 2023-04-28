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Виллы в периферийная единица Фтиотида, Греция

demos molou - agiou konstantinou
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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Kenourgio, Греция
Вилла 4 комнаты
Kenourgio, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 3 спальни в периферия Центральная Греция, Греция
Вилла 3 спальни
периферия Центральная Греция, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Вилла находится в Восточной стороне прекрасного острова Эвия в уютном городке Скорпоньери. Э…

Параметры недвижимости в периферийная единица Фтиотида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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