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Жильё с видом на горы в периферийная единица Фтиотида, Греция

demos molou - agiou konstantinou
11
demos amphikleias - elateias
5
Lamia
5
demos makrakomes
2
demos stylidas
1
Камена-Вурла
1
Стилис
1
14 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Kenourgio, Греция
Вилла 4 комнаты
Kenourgio, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Коттедж 4 комнаты в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 358,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Таунхаус 2 спальни в Agios Konstantinos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Коттедж 2 спальни в Яницу, Греция
Коттедж 2 спальни
Яницу, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня в Яницу, Греция
Коттедж 1 спальня
Яницу, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
Квартира 2 спальни в Акти, Греция
Квартира 2 спальни
Акти, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
Квартира 1 спальня в Акти, Греция
Квартира 1 спальня
Акти, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 67,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Коттедж 3 спальни в Modi, Греция
Коттедж 3 спальни
Modi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
Квартира 2 спальни в Agios Konstantinos, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 78 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Таунхаус 5 спален в Лонгос, Греция
Таунхаус 5 спален
Лонгос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Квартира 2 спальни в Лонгос, Греция
Квартира 2 спальни
Лонгос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 2 спальни в Lamia, Греция
Квартира 2 спальни
Lamia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
Коттедж 1 комната в demos amphikleias - elateias, Греция
Коттедж 1 комната
demos amphikleias - elateias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. Рас…
Коттедж 4 спальни в Стилис, Греция
Коттедж 4 спальни
Стилис, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в периферийная единица Фтиотида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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