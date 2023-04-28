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Коттеджи с бассейном в периферийная единица Фтиотида, Греция

demos amphikleias - elateias
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demos makrakomes
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Lamia
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demos stylidas
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Стилис
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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 358,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …

Параметры недвижимости в периферийная единица Фтиотида, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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