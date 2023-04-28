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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Фтиотида, Греция

demos amphikleias - elateias
5
demos makrakomes
2
Lamia
2
demos stylidas
1
Стилис
1
Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Яницу, Греция
Коттедж 2 спальни
Яницу, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня в Яницу, Греция
Коттедж 1 спальня
Яницу, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни в Стилис, Греция
Коттедж 4 спальни
Стилис, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в периферийная единица Фтиотида, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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