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Квартиры в периферийная единица Фтиотида, Греция

demos molou - agiou konstantinou
6
Lamia
3
Камена-Вурла
1
Квартира В архив
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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Акти, Греция
Квартира 2 спальни
Акти, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
Квартира 1 спальня в Акти, Греция
Квартира 1 спальня
Акти, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 67,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 2 спальни в Камена-Вурла, Греция
Квартира 2 спальни
Камена-Вурла, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эта…
Квартира 2 спальни в Agios Konstantinos, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 78 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 2 спальни в Лонгос, Греция
Квартира 2 спальни
Лонгос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 2 спальни в Lamia, Греция
Квартира 2 спальни
Lamia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
Квартира 1 спальня в Lamia, Греция
Квартира 1 спальня
Lamia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается квартира площадью 63 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эта…
Квартира 2 спальни в Lamia, Греция
Квартира 2 спальни
Lamia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эт…
Квартира 1 комната в Agios Konstantinos, Греция
Квартира 1 комната
Agios Konstantinos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 30,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…

Параметры недвижимости в периферийная единица Фтиотида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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