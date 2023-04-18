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Купить недвижимость с видом на море в Petra, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Коттедж 6 спаленв molybos, Греция
Коттедж 6 спален
molybos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
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