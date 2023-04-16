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Купить таунхаус в Peristasi, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнатв Peristasi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Peristasi, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 280 кв.м недалеко от центра столицы Пиерии г.Катерини. Таунхаус …
Realting.com
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