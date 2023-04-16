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Купить недвижимость с видом на море в Peristasi, Греция

2 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Peristasi, Греция
Вилла 6 спален
Peristasi, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 6 спаленв Peristasi, Греция
Вилла 6 спален
Peristasi, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
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