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Купить коттедж с видом на горы в Peristasi, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Peristasi, Греция
Коттедж 4 спальни
Peristasi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
Коттедж 9 спаленв Peristasi, Греция
Коттедж 9 спален
Peristasi, Греция
11 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 540 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спаленв Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален
Peristasi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 89,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 спальняв Peristasi, Греция
Коттедж 1 спальня
Peristasi, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 3 спальнив Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
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