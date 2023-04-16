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Купить квартиру в Peristasi, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Peristasi, Греция
Квартира 3 спальни
Peristasi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 185,000
Продается квартира площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
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