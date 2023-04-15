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Купить вилла с бассейном в Перея, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Перея, Греция
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
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