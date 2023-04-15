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Купить таунхаус с видом на горы в Перея, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнатв Перея, Греция
Таунхаус 5 комнат
Перея, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
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