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Купить таунхаус в Перея, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 5 комнатв Перея, Греция
Таунхаус 5 комнат
Перея, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
Таунхаус 6 комнатв Перея, Греция
Таунхаус 6 комнат
Перея, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
Таунхаус 4 спальнив Перея, Греция
Таунхаус 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 209 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальнив Перея, Греция
Таунхаус 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальнив Перея, Греция
Таунхаус 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
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