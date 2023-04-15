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  6. Перея

Купить недвижимость с видом на море в Перея, Греция

12 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 295,000
Area : Perea
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 4 спальнив Перея, Греция
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Коттедж 7 спаленв Перея, Греция
Коттедж 7 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Вилла 5 спаленв Перея, Греция
Вилла 5 спален
Перея, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 4 спальнив Перея, Греция
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Коттедж 6 спаленв Перея, Греция
Коттедж 6 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 6 спаленв Перея, Греция
Коттедж 6 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 546 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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