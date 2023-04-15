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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Перея
Купить недвижимость с видом на горы в Перея, Греция
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12 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 295,000
Area : Perea
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
3 Количество комнат
3/1 Этаж
€ 136,500
Продается квартира площадью 63 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
3 Количество комнат
3/1 Этаж
€ 136,500
Продается квартира площадью 63 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Таунхаус 5 комнат
Перея, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 5 спален
Перея, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 860,000
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни
Перея, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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