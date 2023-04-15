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Купить коттедж с видом на море в Перея, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 7 спаленв Перея, Греция
Коттедж 7 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 6 спаленв Перея, Греция
Коттедж 6 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 6 спаленв Перея, Греция
Коттедж 6 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 546 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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