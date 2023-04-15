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Купить коттедж с видом на горы в Перея, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Перея, Греция
Коттедж 4 спальни
Перея, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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