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Купить коттедж в Перея, Греция

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12 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Перея, Греция
Коттедж 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 930,000
Area : Perea
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 7 спаленв Перея, Греция
Коттедж 7 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальнив Перея, Греция
Коттедж 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 6 спаленв Перея, Греция
Коттедж 6 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 8 спаленв Перея, Греция
Коттедж 8 спален
Перея, Греция
11 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальнив Перея, Греция
Коттедж 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Перея, Греция
Коттедж 4 спальни
Перея, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 6 спаленв Перея, Греция
Коттедж 6 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 546 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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