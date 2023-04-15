Купить квартиру в Перея, Греция

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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Перея
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11 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 146,500
Area : Perea
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 295,000
Area : Perea
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
3 Количество комнат
3/1 Этаж
€ 136,500
Продается квартира площадью 63 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
3 Количество комнат
3/1 Этаж
€ 136,500
Продается квартира площадью 63 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
Квартира 5 спален
Перея, Греция
5 Количество комнат
671 м²
-1 Этаж
€ 2,000,000
Peraia ПРОДАЁТСЯ Квартира 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 671 m2, Цокол…
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1 ванных комнат
46 м²
€ 130,000
Property Code: HPS3392 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €130.000 . This 46 sq. …
Квартира 5 спален
Перея, Греция
3 ванных комнат
671 м²
€ 2,000,000
Код недвижимости: HPS3332 - Квартира на продажу в Thermaikos Peraia для € 2.000.000 . Это 67…
Квартира 7 спален
Перея, Греция
1 ванных комнат
210 м²
€ 360,000
Property Code: HPS2958 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Peraia for €360.000. This 210 sq.…
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
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