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Купить недвижимость в Перея, Греция

38 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Коттедж 4 спальнив Перея, Греция
Коттедж 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 930,000
Area : Perea
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 146,500
Area : Perea
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 295,000
Area : Perea
Квартира 3 комнатыв Перея, Греция
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
3 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 136,500
Продается квартира площадью 63 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 комнатыв Перея, Греция
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
3 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 136,500
Продается квартира площадью 63 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Таунхаус 3 спальнив Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Шале 27 спаленв Перея, Греция
Шале 27 спален
Перея, Греция
27 Количество комнат 2 485 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Peraia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 27 Cпальни, 21 Гостиная 21 Кухня 21 Ванная Площадь: 2485 m2, …
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
Квартира 5 спаленв Перея, Греция
Квартира 5 спален
Перея, Греция
5 Количество комнат 671 м² -1 Этаж
€ 2,000,000
Peraia ПРОДАЁТСЯ Квартира 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 671 m2, Цокол…
Квартира 1 спальняв Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1 ванных комнат 46 м²
€ 130,000
Property Code: HPS3392 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €130.000 . This 46 sq. …
Дом 7 спаленв Перея, Греция
Дом 7 спален
Перея, Греция
7 Количество комнат 210 м² 3 Этаж
€ 360,000
Peraia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 7 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 210 m2, 3 Уро…
Квартира 5 спаленв Перея, Греция
Квартира 5 спален
Перея, Греция
3 ванных комнат 671 м²
€ 2,000,000
Код недвижимости: HPS3332 - Квартира на продажу в Thermaikos Peraia для € 2.000.000 . Это 67…
Квартира 7 спаленв Перея, Греция
Квартира 7 спален
Перея, Греция
1 ванных комнат 210 м²
€ 360,000
Property Code: HPS2958 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Peraia for €360.000. This 210 sq.…
Таунхаус 5 комнатв Перея, Греция
Таунхаус 5 комнат
Перея, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Таунхаус 6 комнатв Перея, Греция
Таунхаус 6 комнат
Перея, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
Вилла 4 комнатыв Перея, Греция
Вилла 4 комнаты
Перея, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 530,000
Продается меблированная вилла жилой площадью 220 кв.м в курортном пригороде Салоники. На пер…
Вилла 4 спальнив Перея, Греция
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Таунхаус 4 спальнив Перея, Греция
Таунхаус 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 209 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Вилла 4 спальнив Перея, Греция
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Коттедж 7 спаленв Перея, Греция
Коттедж 7 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Таунхаус 4 спальнив Перея, Греция
Таунхаус 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 3 спальнив Перея, Греция
Коттедж 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Вилла 5 спаленв Перея, Греция
Вилла 5 спален
Перея, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 4 спальнив Перея, Греция
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Коттедж 6 спаленв Перея, Греция
Коттедж 6 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 8 спаленв Перея, Греция
Коттедж 8 спален
Перея, Греция
11 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
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