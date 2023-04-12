Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на горы в Греции

в demos kassandras
460
в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
214
в Municipality of Thessaloniki
762
в The Municipality of Sithonia
122
в Салоники
544
в demos kerkyras
78
в Корфу
77
в Сикея
2
Показать больше
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив skoupaiika, Греция
Квартира 3 спальни
skoupaiika, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Дом 4 спальнив Siviri, Греция
Дом 4 спальни
Siviri, Греция
3 ванных комнат 102 м²
€ 210,000
Maisoneta расположен в лесу в районе Элани, в 800 метрах от песчаного пляжа. Есть сад 650 кв…
Коттедж 1 комнатав Varnavas, Греция
Коттедж 1 комната
Varnavas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается объект на стадии строительстваплощадью211кв.м . На цоколеплощадью 138,88 кв.м .рас…
Квартира 1 спальняв agios aimilianos, Греция
Квартира 1 спальня
agios aimilianos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
Коттедж 2 комнатыв Курутас, Греция
Коттедж 2 комнаты
Курутас, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 83 кв.м на Западном Пелопоннесе. У объекта есть камин. …
Таунхаус 3 спальнив Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Вилла 6 спаленв Коропион, Греция
Вилла 6 спален
Коропион, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 2 спальнив Sozopoli, Греция
Дом 2 спальни
Sozopoli, Греция
1 ванных комнат 52 м²
€ 135,000
Отдельно стоящий дом с садом расположен в деревне Созополи ( Район Калликратия ) 300 метров …
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 160 м²
€ 906,116
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
Коттедж 3 спальнив Korydallos, Греция
Коттедж 3 спальни
Korydallos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Вилла 7 спаленв Греция, Греция
Вилла 7 спален
Греция, Греция
4 ванных комнат 250 м²
€ 846,372
В конце тихой дороги находится эта вилла с потрясающим видом на северо-восточное побережье и…
Дом 1 комнатав Греция, Греция
Дом 1 комната
Греция, Греция
1 Количество комнат 400 м²
€ 796,585
Продается вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…

Параметры недвижимости в Греции

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти