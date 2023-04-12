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Купить пентхаус возле озера в Греции

в Афинах
1107
в Municipality of Athens
1107
в Крит
167
в demos kassandras
460
в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
214
в Municipality of Thessaloniki
762
в The Municipality of Sithonia
122
в Салоники
544
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Параметры недвижимости в Греции

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с видом на море
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