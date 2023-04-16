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Купить вилла с видом на горы в Pentalofos, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Neochorouda, Греция
Вилла 6 спален
Neochorouda, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
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