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Купить вилла в Pentalofos, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Neochorouda, Греция
Вилла 4 спальни
Neochorouda, Греция
1 ванных комнат 225 м²
€ 260,000
Код недвижимости: HPS2735 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Центре Oreokastro за 260 000 €. Это 2…
Вилла 12 спаленв Pentalofos, Греция
Вилла 12 спален
Pentalofos, Греция
16 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спаленв Neochorouda, Греция
Вилла 6 спален
Neochorouda, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
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