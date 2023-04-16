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Купить таунхаус с бассейном в Pentalofos, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Neochorouda, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neochorouda, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 5 спаленв Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 спален
Neochorouda, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
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