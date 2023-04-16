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Купить таунхаус в Pentalofos, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 5 комнатв Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Таунхаус 1 спальняв Pentalofos, Греция
Таунхаус 1 спальня
Pentalofos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 83,750
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 3 спальнив Neochorouda, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neochorouda, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 5 спаленв Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 спален
Neochorouda, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
Таунхаус 1 комнатав Neochorouda, Греция
Таунхаус 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объект…
Таунхаус 2 спальнив Neochorouda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 102,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
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