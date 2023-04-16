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Купить недвижимость с видом на море в Pentalofos, Греция

6 объектов найдено
Таунхаус 5 комнатв Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Вилла 6 спаленв Neochorouda, Греция
Вилла 6 спален
Neochorouda, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 5 спаленв Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 спален
Neochorouda, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
Коттедж 6 спаленв Neochorouda, Греция
Коттедж 6 спален
Neochorouda, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальнив Neochorouda, Греция
Коттедж 4 спальни
Neochorouda, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 12 спаленв Neochorouda, Греция
Коттедж 12 спален
Neochorouda, Греция
16 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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