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19 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни
Neochorouda, Греция
6
2
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Neochorouda, Греция
3
1
180 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€360,000
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Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с гаражом
Neochorouda, Греция
6
400 м²
-1
Galini ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 6 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 400 m2, 4 Уро…
€580,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с камином, с ландшафтным дизайном, с гардеробной
Neochorouda, Греция
4
340 м²
-1
Galini ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 340 m2, 3 Уровни, …
€410,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Neochorouda, Греция
7
370 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 7 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 370 m2, 4 Уро…
€380,000
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Дом 4 спальни
Neochorouda, Греция
4
1
150 м²
Код недвижимости: HPS3361 - Дом для продажи в Oreokastro Galini для € 250.000 . Это 150 кв. …
€250,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Neochorouda, Греция
4
1
340 м²
Код недвижимости: HPS3362 - Дом для продажи в Oreokastro Galini для € 410.000 . Это 340 кв. …
€410,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Neochorouda, Греция
4
1
225 м²
Код недвижимости: HPS2735 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Центре Oreokastro за 260 000 €. Это 2…
€260,000
Рекомендовать
Вилла 12 спален с furnishings
Pentalofos, Греция
16
5
800 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Pentalofos, Греция
8
1
292 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€250,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
7
4
412 м²
4
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,20 млн
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Pentalofos, Греция
3
1
160 м²
1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€83,750
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Neochorouda, Греция
7
3
258 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€380,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
Neochorouda, Греция
4
1
105 м²
1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€150,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neochorouda, Греция
6
1
172 м²
1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
€295,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с furnishings
Neochorouda, Греция
1
112 м²
1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объект…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
8
3
350 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neochorouda, Греция
6
2
195 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€240,000
Рекомендовать
Коттедж 12 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neochorouda, Греция
16
6
650 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,40 млн
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