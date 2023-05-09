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Квартиры с видом на море в Pentalofos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 145,000
Realting.com
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