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Купить квартиру в Pentalofos, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается квартира площадью 134 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 4 спальнив Neochorouda, Греция
Квартира 4 спальни
Neochorouda, Греция
2 ванных комнат 180 м²
€ 250,000
Property Code: HPS3557 - Apartment FOR SALE in Oreokastro Palaiokastro for €250.000 . This 1…
Квартира 1 комнатав Pentalofos, Греция
Квартира 1 комната
Pentalofos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается квартира площадью 0 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 2 спальнив Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/4 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальнив Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 116 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
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