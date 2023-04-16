Купить недвижимость в Pentalofos, Греция

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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Pentalofos
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21 объект найдено
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Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается квартира площадью 134 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Коттедж 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Квартира 4 спальни
Neochorouda, Греция
2 ванных комнат
180 м²
€ 250,000
Property Code: HPS3557 - Apartment FOR SALE in Oreokastro Palaiokastro for €250.000 . This 1…
Квартира 1 комната
Pentalofos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается квартира площадью 0 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Вилла 4 спальни
Neochorouda, Греция
1 ванных комнат
225 м²
€ 260,000
Код недвижимости: HPS2735 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Центре Oreokastro за 260 000 €. Это 2…
Вилла 12 спален
Pentalofos, Греция
16 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Коттедж 5 спален
Pentalofos, Греция
8 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
Вилла 6 спален
Neochorouda, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 1 спальня
Pentalofos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 83,750
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Квартира 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/4 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Коттедж 5 спален
Neochorouda, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Таунхаус 3 спальни
Neochorouda, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 116 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Таунхаус 5 спален
Neochorouda, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 295,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
Таунхаус 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объект…
Коттедж 6 спален
Neochorouda, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Таунхаус 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 102,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
Коттедж 4 спальни
Neochorouda, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 12 спален
Neochorouda, Греция
16 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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