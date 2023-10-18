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Виллы в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Муниципалитет Корфу
97
Корфу
96
Municipality of Ermionida
20
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
12
Municipal Unit of Kranidi
12
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Corinth
10
Municipality of Xylokastro and Evrostina
8
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181 объект найдено
Вилла 4 спальни в Ксилокера, Греция
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kastania, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kastania, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 1/1
Продается 4-этажная вилла площадью 325 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€850,000
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с vid na gory в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с vid na gory
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м. на острове Корфу. Второй этаж состоит из гост…
€188,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Вилла имеет отличный вид на море и находится в районе Данилия.Продается 2-этажная вилла площ…
€580,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
2-этажная вилла площадью 250 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной с кухне…
€650,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальни, го…
€1,40 млн
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
€280,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 179 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спал…
€950,000
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 6
Площадь 196 м²
2-этажная вилла площадью 196 кв.м на острове Корфу. Вилла полностью отремонтирована в 2017 г…
€550,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 220 м²
 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одн…
€1,25 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 180 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из: 4 спальных …
€2,50 млн
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 8
Площадь 300 м²
 Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€1,50 млн
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 8
Площадь 330 м²
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
€3,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Kato Agios Markos, Греция
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Kato Agios Markos, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,10 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Гувья, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Гувья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ano Korakiana, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ano Korakiana, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
€1,75 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в ladokala taverna, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
ladokala taverna, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€650,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Гувья, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Гувья, Греция
Комнаты 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 145 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Гувья, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Гувья, Греция
Комнаты 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 163 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
Вилла 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Dassia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Dassia, Греция
Комнаты 1
Площадь 457 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Astrakeri, Греция
Вилла 3 спальни
Astrakeri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS3812 - Вилла на продажу в Корфу Тиналио для € 3.500.000 . Это 200 кв. м…
€3,50 млн
Вилла 7 спален в Agios Pantaleimonas, Греция
Вилла 7 спален
Agios Pantaleimonas, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS3807 - Вилла на продажу в Корфу Тиналио для € 2.500.000 . Это 400 кв. м…
€2,50 млн
Вилла 5 спален в Afra, Греция
Вилла 5 спален
Afra, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Код недвижимости: HPS3809 - Вилла на продажу в городе Корфу Корфу для € 970.000 . Это 280 кв…
€970,000
Вилла 6 спален в Agios Pantaleimonas, Греция
Вилла 6 спален
Agios Pantaleimonas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Код недвижимости: HPS3810 - Вилла на продажу в Корфу Тиналио для € 3.000.000 . Это 360 кв. м…
€3,00 млн
Вилла 3 спальни в Katavolos, Греция
Вилла 3 спальни
Katavolos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Код недвижимости: HPS3811 - Вилла на продажу в Корфу Кассиопи за € 1.200.000 . Это 250 кв. м…
€1,20 млн
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kompitsi, Греция
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kompitsi, Греция
Комнаты 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
€1,40 млн
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Katavolos, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
€2,25 млн

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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