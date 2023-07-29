Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с бассейном в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Корфу
47
Муниципалитет Корфу
47
Municipality of Corinth
17
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
14
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
14
Коринф
10
Municipality of Sikyona
8
Лутракион
8
Показать больше
Таунхаус В архив
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни
Рис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€ 315,000
Таунхаус 3 спальни в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€ 370,000
Таунхаус 4 комнаты в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
€ 422,500
Таунхаус 4 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€ 360,000
Таунхаус 2 спальни в сухой, Греция
Таунхаус 2 спальни
сухой, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€ 320,000
Таунхаус 5 спален в Diminio, Греция
Таунхаус 5 спален
Diminio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€ 350,000

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти