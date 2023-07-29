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78 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Рис, Греция
5
2
1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€ 315,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Agios Pantaleimonas, Греция
4
1
1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€ 265,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Agios Pantaleimonas, Греция
4
1
1
Продается таунхаус площадью 113 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€ 245,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Рис, Греция
4
1
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€ 260,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Галатаки, Греция
5
2
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€ 370,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален
Kanali, Греция
8
3
1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
€ 330,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты
Муниципалитет Корфу, Греция
4
3
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
€ 422,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Spartilas, Греция
3
1
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
€ 312,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
5
1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€ 400,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Лака, Греция
1
1
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€ 220,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Agios Gordios, Греция
1
2
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
€ 300,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Benitses, Греция
1
1
На продажу выставлен коттедж 110 кв.м в районе Тсаки Беницес на юго-востоке Корфу. Дом состо…
€ 290,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Kalami, Греция
1
1
Продается двухэтажный коттедж в районе Синиес на северо-востоке острова Корфу. Площадь дома …
€ 440,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Viros, Греция
1
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
€ 140,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
1
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€ 200,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Alepochori, Греция
4
1
3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€ 180,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Agios Ioannis, Греция
5
3
1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
€ 375,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Кало Неро, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€ 130,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Кастро, Греция
3
1
1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€ 240,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Kato Doliana, Греция
5
3
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€ 250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€ 285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
agios stephanos, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€ 265,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Mpalas, Греция
6
2
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уровн…
€ 210,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Korakades, Греция
3
2
1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€ 85,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
зерно, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€ 160,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
3
1
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€ 130,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
зерно, Греция
6
2
1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€ 255,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Pisia, Греция
6
2
1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€ 450,000
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Таунхаус 2 спальни
Pisia, Греция
3
1
1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€ 200,000
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Таунхаус 3 спальни
Андрион, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€ 380,000
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