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Таунхаусы с видом на горы в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Корфу
47
Муниципалитет Корфу
47
Municipality of Corinth
17
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
14
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
14
Коринф
10
Municipality of Sikyona
8
Лутракион
8
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64 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Agios Pantaleimonas, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agios Pantaleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€ 265,000
Таунхаус 3 спальни в Agios Pantaleimonas, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agios Pantaleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 113 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€ 245,000
Таунхаус 3 спальни в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€ 370,000
Таунхаус 5 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€ 400,000
Таунхаус 4 комнаты в Liapades, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Liapades, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
€ 140,000
Таунхаус 3 спальни в Liapades, Греция
Таунхаус 3 спальни
Liapades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни в Kouramaditika, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kouramaditika, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
€ 300,000
Таунхаус 6 комнат в Karousades, Греция
Таунхаус 6 комнат
Karousades, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
€ 200,000
Таунхаус 1 комната в Agios Gordios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Gordios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
€ 300,000
Таунхаус 1 комната в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€ 200,000
Таунхаус 2 спальни в Alepochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€ 180,000
Таунхаус 3 спальни в румынский, Греция
Таунхаус 3 спальни
румынский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€ 180,000
Таунхаус 2 спальни в Korakades, Греция
Таунхаус 2 спальни
Korakades, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€ 85,000
Таунхаус 4 спальни в Pisia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€ 450,000
Таунхаус 6 спален в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€ 550,000
Таунхаус 1 комната в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 1 комната
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся коттедж общей площадью 840 кв.м состоящим из 4 уровней . В полуподвальном помещени…
€ 850,000
Таунхаус 6 спален в Nea Tiryntha, Греция
Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€ 470,000
Таунхаус 3 спальни в Agios Markos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agios Markos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Таyнхаус расп…
€ 320,000
Таунхаус 3 спальни в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
€ 320,000
Таунхаус 4 спальни в Касьопи, Греция
Таунхаус 4 спальни
Касьопи, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
€ 270,000
Таунхаус 6 спален в Dassia, Греция
Таунхаус 6 спален
Dassia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 340 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
€ 1,100,000
Таунхаус 3 спальни в Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agios Ioannis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
€ 1,280,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
€ 360,000
Таунхаус 2 спальни в сухой, Греция
Таунхаус 2 спальни
сухой, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€ 320,000
Таунхаус 2 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€ 210,000
Таунхаус 1 комната в Platanite, Греция
Таунхаус 1 комната
Platanite, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Таунхаус расположен в районе Като Платанитис, муниципалитета города Нафпактос. Таунхаус нахо…
€ 165,000
Таунхаус 1 комната в Gerakas, Греция
Таунхаус 1 комната
Gerakas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаются Вашему вниманию два таунхауса, общей площадью 140 кв.м. Каждый таунхаус состоит…
€ 300,000
Таунхаус 2 спальни в Nerantza, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nerantza, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€ 225,000
Таунхаус 5 спален в Kallithea, Греция
Таунхаус 5 спален
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
€ 425,000
Таунхаус 3 спальни в Mina, Греция
Таунхаус 3 спальни
Mina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€ 225,000

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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