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64 объекта найдено
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Таунхаус 3 спальни
Agios Pantaleimonas, Греция
4
1
1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€ 265,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Agios Pantaleimonas, Греция
4
1
1
Продается таунхаус площадью 113 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€ 245,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Галатаки, Греция
5
2
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€ 370,000
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Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
5
1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€ 400,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты
Liapades, Греция
4
2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
€ 140,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Liapades, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Kouramaditika, Греция
5
2
3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
€ 300,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 комнат
Karousades, Греция
6
1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
€ 200,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Agios Gordios, Греция
1
2
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
€ 300,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
1
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€ 200,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Alepochori, Греция
4
1
3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€ 180,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
румынский, Греция
5
2
1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€ 180,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Korakades, Греция
3
2
1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€ 85,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Pisia, Греция
6
2
1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€ 450,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален
Municipality of Aigialeia, Греция
8
2
1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€ 550,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Муниципалитет Корфу, Греция
1
1
Продаётся коттедж общей площадью 840 кв.м состоящим из 4 уровней . В полуподвальном помещени…
€ 850,000
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Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
9
5
4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€ 470,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Agios Markos, Греция
5
3
2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Таyнхаус расп…
€ 320,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
периферия Ионические острова, Греция
5
1
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
€ 320,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Касьопи, Греция
6
4
1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
€ 270,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален
Dassia, Греция
8
6
1
Продается таунхаус площадью 340 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
€ 1,100,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Agios Ioannis, Греция
4
3
1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
€ 1,280,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
4
1
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
€ 360,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
сухой, Греция
3
2
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€ 320,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Лутракион, Греция
3
1
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€ 210,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Platanite, Греция
1
1
Таунхаус расположен в районе Като Платанитис, муниципалитета города Нафпактос. Таунхаус нахо…
€ 165,000
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Таунхаус 1 комната
Gerakas, Греция
1
1
Предлагаются Вашему вниманию два таунхауса, общей площадью 140 кв.м. Каждый таунхаус состоит…
€ 300,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Nerantza, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€ 225,000
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Таунхаус 5 спален
Kallithea, Греция
7
4
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
€ 425,000
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Таунхаус 3 спальни
Mina, Греция
4
1
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€ 225,000
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