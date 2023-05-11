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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Жильё возле озера в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
demos kerkyras
488
Корфу
481
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
80
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
72
Municipality of Corinth
71
Municipality of Xylokastro and Evrostina
41
Municipality of Ermionida
39
Лутракион
36
Коринф
33
Municipal Unit of Kranidi
25
Патры
25
Municipality of Velo and Vocha
23
Municipality of Aigialeia
21
Municipal Unit of Assos - Lechaio
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Zakynthos Municipality
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Municipality of Nafplio
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Пиргос
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demos leukadas
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Квартира 6 спален
Analipsi, Греция
8
2
230 м²
3/3
€ 650,000
Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
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