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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
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Дома с бассейном в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Корфу
409
Municipality of Corinth
62
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
52
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
49
Municipality of Ermionida
36
Коринф
30
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129 объектов найдено
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Вилла 1 комната
Кинета, Греция
1
1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
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Вилла 1 комната
Barbati, Греция
1
1
€ 552,500
Available through auction Maisonette of 251 sq.m. on a plot of land of 1,736.24 sq.m., in Ba…
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Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 460 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
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Дом 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
12
570 м²
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
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Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
1
146 м²
€ 390,000
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
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Дом 6 спален
периферия Ионические острова, Греция
8
346 м²
€ 2,995,000
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
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Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5
3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
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Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4
3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
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Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1
2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
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Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4
1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
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Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
1
1
€ 2,800,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
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Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10
1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
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Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
4
3
2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
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Вилла 1 комната
Ano Korakiana, Греция
1
1
€ 1,150,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
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Вилла 5 спален
Гувья, Греция
7
5
1
€ 2,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
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Вилла 4 спальни
Agios Stefanos, Греция
5
4
1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
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Коттедж 5 спален
Романос, Греция
5
2
494 м²
€ 1,300,000
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
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Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8
3
1
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
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Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
10
7
1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
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Вилла 4 спальни
Пиргос, Греция
6
5
1
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Гувья, Греция
5
4
1
€ 2,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
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Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6
4
1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
4
3
310 м²
€ 1,400,000
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
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Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Municipality of Nafplio, Греция
3
2
75 м²
1
€ 265,000
Асини, Особняк Продажа, 75 кв.м., Статус объекта: Отличное, Этаж: Цокольный, 2 Уровни, 2 Спа…
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Коттедж 1 комната
Barbati, Греция
1
1
Цена по запросу
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
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Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
12
7
1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
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Вилла 1 комната
периферия Западная Греция, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
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Вилла 6 комнат
Kerasia, Греция
6
1
Цена по запросу
На продажу выставлен комплекс из 3-х вилл с панорманым видом на море, расположенный в деревн…
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Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
11
5
1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
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Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
2
1
1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
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Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
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