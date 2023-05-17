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Дома с бассейном в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Корфу
409
Municipality of Corinth
62
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
52
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
49
Municipality of Ermionida
36
Коринф
30
Municipality of Xylokastro and Evrostina
22
Municipal Unit of Kranidi
22
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129 объектов найдено
Вилла 1 комната в Кинета, Греция
Вилла 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 1 комната в Barbati, Греция
Вилла 1 комната
Barbati, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 552,500
Available through auction Maisonette of 251 sq.m. on a plot of land of 1,736.24 sq.m., in Ba…
Вилла 1 комната в Гувья, Греция
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 460 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Дом 12 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 12
Площадь 570 м²
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
Дом 1 комната в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 146 м²
€ 390,000
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
Дом 6 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 8
Площадь 346 м²
€ 2,995,000
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 5 комнат в Barbati, Греция
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Таунхаус 4 комнаты в demos kerkyras, Греция
Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 1 комната в Гувья, Греция
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Вилла 4 комнаты в Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Вилла 1 комната в Пелекас, Греция
Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 10 комнат в Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
Комнаты 10
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
Вилла 3 спальни в Chalikounas, Греция
Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комната в Ano Korakiana, Греция
Вилла 1 комната
Ano Korakiana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 5 спален в Гувья, Греция
Вилла 5 спален
Гувья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
Вилла 4 спальни в Agios Stefanos, Греция
Вилла 4 спальни
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 5 спален в Романос, Греция
Коттедж 5 спален
Романос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 494 м²
€ 1,300,000
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
Вилла 5 спален в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Вилла 7 спален в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни в Пиргос, Греция
Вилла 4 спальни
Пиргос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 4 спальни в Гувья, Греция
Вилла 4 спальни
Гувья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 4 спальни в Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Коттедж 4 спальни в Романос, Греция
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
€ 1,400,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
€ 265,000
Асини, Особняк Продажа, 75 кв.м., Статус объекта: Отличное, Этаж: Цокольный, 2 Уровни, 2 Спа…
Коттедж 1 комната в Barbati, Греция
Коттедж 1 комната
Barbati, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
Вилла 9 спален в Портохелион, Греция
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 1 комната в периферия Западная Греция, Греция
Вилла 1 комната
периферия Западная Греция, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Вилла 6 комнат в Kerasia, Греция
Вилла 6 комнат
Kerasia, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
Цена по запросу
На продажу выставлен комплекс из 3-х вилл с панорманым видом на море, расположенный в деревн…
Вилла 7 спален в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 1 спальня в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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