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Дома с видом на море в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Municipal Unit of Velos
13
Municipality of Sikyona
11
Municipal Unit of Diakopto
11
Municipal Unit of Sikyona
8
Municipal Unit of Solygeia
8
Municipality of Ilida
7
Municipality of Nafpaktia
7
Municipality of Pylos and Nestoras
7
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371 объект найдено
Коттедж 3 спальни в demos kerkyras, Греция
Коттедж 3 спальни
demos kerkyras, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 195 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
Вилла 1 комната в Кинета, Греция
Вилла 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Коттедж 3 спальни в Spartilas, Греция
Коттедж 3 спальни
Spartilas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 3 спальни в Sgourades, Греция
Коттедж 3 спальни
Sgourades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из Второ…
Вилла 1 комната в Barbati, Греция
Вилла 1 комната
Barbati, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 552,500
Available through auction Maisonette of 251 sq.m. on a plot of land of 1,736.24 sq.m., in Ba…
Коттедж 9 спален в Benitses, Греция
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Таунхаус 6 спален в Kanali, Греция
Таунхаус 6 спален
Kanali, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Вилла 1 комната в Гувья, Греция
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 460 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Дом 12 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 12
Площадь 570 м²
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
Дом 1 комната в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
€ 1,100,000
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
Вилла 5 комнат в Barbati, Греция
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Таунхаус 4 комнаты в demos kerkyras, Греция
Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни в Spartilas, Греция
Таунхаус 3 спальни
Spartilas, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 312,000
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
Таунхаус 5 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
Таунхаус 1 комната в Лака, Греция
Таунхаус 1 комната
Лака, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 220,000
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
Коттедж 5 комнат в geliniatika, Греция
Коттедж 5 комнат
geliniatika, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
Коттедж 14 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 14 комнат в demos kerkyras, Греция
Коттедж 14 комнат
demos kerkyras, Греция
Комнаты 14
Этаж 1/1
€ 2,900,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 5 комнат в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Таунхаус 1 комната в Гувья, Греция
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Вилла 4 комнаты в Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 2 спальни в Antiperni, Греция
Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Вилла 3 комнаты в Синарадес, Греция
Вилла 3 комнаты
Синарадес, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 8 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
Вилла 1 комната в Пелекас, Греция
Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 10 комнат в Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
Комнаты 10
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
Коттедж 4 спальни в Agnitsini, Греция
Коттедж 4 спальни
Agnitsini, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальни в Chalikounas, Греция
Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальни в Peroulades, Греция
Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
Коттедж 5 спален в Dassia, Греция
Коттедж 5 спален
Dassia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 580,000
Продается отдельно стоящий дом площадью 355 кв.м, на участке 4250 кв.м, с панорамным видом н…

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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