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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Дома
Дома с видом на море в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Municipal Unit of Velos
13
Municipality of Sikyona
11
Municipal Unit of Diakopto
11
Municipal Unit of Sikyona
8
Municipal Unit of Solygeia
8
Municipality of Ilida
7
Municipality of Nafpaktia
7
Municipality of Pylos and Nestoras
7
demos kephallenias
6
Municipality of Argos and Mykines
6
Municipal Unit of Evrostina
6
Municipal Unit of Patras
6
Municipal Unit of Saronikos
6
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371 объект найдено
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Коттедж 3 спальни
demos kerkyras, Греция
4
2
1
€ 640,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 195 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
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Вилла 1 комната
Кинета, Греция
1
1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
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Коттедж 3 спальни
Spartilas, Греция
4
2
1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
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Коттедж 3 спальни
Sgourades, Греция
4
1
2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из Второ…
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Вилла 1 комната
Barbati, Греция
1
1
€ 552,500
Available through auction Maisonette of 251 sq.m. on a plot of land of 1,736.24 sq.m., in Ba…
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Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11
7
1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
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Таунхаус 6 спален
Kanali, Греция
8
3
1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
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Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 460 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
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Дом 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
12
570 м²
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
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Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
1
900 м²
€ 1,100,000
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
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Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5
3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
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Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4
3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
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Таунхаус 3 спальни
Spartilas, Греция
3
1
€ 312,000
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
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Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
5
1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
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Таунхаус 1 комната
Лака, Греция
1
1
€ 220,000
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
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Коттедж 5 комнат
geliniatika, Греция
5
1
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
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Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14
1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
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Коттедж 14 комнат
demos kerkyras, Греция
14
1/1
€ 2,900,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
5
1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
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Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1
2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
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Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4
1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
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Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
3
2
2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
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Вилла 3 комнаты
Синарадес, Греция
3
1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
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Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
8
1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
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Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
1
1
€ 2,800,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
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Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10
1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
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Коттедж 4 спальни
Agnitsini, Греция
5
1
2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
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Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
4
3
2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
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Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
2
1
1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
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Коттедж 5 спален
Dassia, Греция
7
4
3
€ 580,000
Продается отдельно стоящий дом площадью 355 кв.м, на участке 4250 кв.м, с панорамным видом н…
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Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
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