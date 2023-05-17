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Дома с видом на горы в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Municipality of Corinth
62
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
52
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
49
Municipality of Ermionida
36
Коринф
30
Municipality of Xylokastro and Evrostina
22
Municipal Unit of Kranidi
22
Лутракион
22
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366 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в demos kerkyras, Греция
Коттедж 3 спальни
demos kerkyras, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 195 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
Вилла 1 комната в Кинета, Греция
Вилла 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Коттедж 3 спальни в Spartilas, Греция
Коттедж 3 спальни
Spartilas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 3 спальни в Sgourades, Греция
Коттедж 3 спальни
Sgourades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из Второ…
Коттедж 5 спален в Амбелокипи, Греция
Коттедж 5 спален
Амбелокипи, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 945,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
Дом 12 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 12
Площадь 570 м²
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
Дом 1 комната в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 146 м²
€ 390,000
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
Дом 1 комната в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
€ 1,100,000
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
Коттедж 6 комнат в Agii Deka, Греция
Коттедж 6 комнат
Agii Deka, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
€ 285,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 3 комнаты в Kanakades, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kanakades, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 95,000
Предлагается к продаже отдельно стоящий дом площадью 71,85 кв.м. на земельном участке 707,96…
Таунхаус 5 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
Таунхаус 4 комнаты в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уров…
Коттедж 14 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 5 комнат в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Таунхаус 1 комната в Гувья, Греция
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Коттедж 3 комнаты в Kentroma, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kentroma, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 255,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Вилла 4 комнаты в Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Таунхаус 3 комнаты в Giannades, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Giannades, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 4 комнаты в Liapades, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Liapades, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Коттедж 2 спальни в Antiperni, Греция
Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 6 комнат в Ermioni, Греция
Коттедж 6 комнат
Ermioni, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 5 комнат в Liapades, Греция
Коттедж 5 комнат
Liapades, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 0-этажный коттедж площадью 147 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 8 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
Вилла 1 комната в Пелекас, Греция
Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 10 комнат в Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
Комнаты 10
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
Вилла 3 спальни в Chalikounas, Греция
Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальни в Dafnata, Греция
Коттедж 2 спальни
Dafnata, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 2 спальни в Peroulades, Греция
Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
Таунхаус 3 спальни в Kouramaditika, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kouramaditika, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Коттедж 3 комнаты в Stroggili, Греция
Коттедж 3 комнаты
Stroggili, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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