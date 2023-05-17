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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Дома
Дома с видом на горы в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Municipality of Corinth
62
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
52
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
49
Municipality of Ermionida
36
Коринф
30
Municipality of Xylokastro and Evrostina
22
Municipal Unit of Kranidi
22
Лутракион
22
Municipality of Aigialeia
18
Municipal Unit of Assos - Lechaio
16
Municipality of Velo and Vocha
14
Патры
14
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13
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11
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Zakynthos Municipality
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Municipality of Nafplio
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366 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни
demos kerkyras, Греция
4
2
1
€ 640,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 195 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
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Вилла 1 комната
Кинета, Греция
1
1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
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Коттедж 3 спальни
Spartilas, Греция
4
2
1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
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Коттедж 3 спальни
Sgourades, Греция
4
1
2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из Второ…
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Коттедж 5 спален
Амбелокипи, Греция
6
2
1
€ 945,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
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Дом 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
12
570 м²
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
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Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
1
146 м²
€ 390,000
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
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Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
1
900 м²
€ 1,100,000
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
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Коттедж 6 комнат
Agii Deka, Греция
6
2
€ 285,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
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Коттедж 3 комнаты
Kanakades, Греция
3
2
€ 95,000
Предлагается к продаже отдельно стоящий дом площадью 71,85 кв.м. на земельном участке 707,96…
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Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
5
1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
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Таунхаус 4 комнаты
Лутра Ореас Еленис, Греция
4
1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уров…
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Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14
1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
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Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
5
1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
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Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1
2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
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Коттедж 3 комнаты
Kentroma, Греция
3
1
€ 255,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
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Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4
1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
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Таунхаус 3 комнаты
Giannades, Греция
3
1
€ 55,000
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
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Таунхаус 4 комнаты
Liapades, Греция
4
2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
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Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
3
2
2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
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Коттедж 6 комнат
Ermioni, Греция
6
1
€ 350,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
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Коттедж 5 комнат
Liapades, Греция
5
1
Цена по запросу
Продается 0-этажный коттедж площадью 147 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Рекомендовать
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
8
1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
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Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
1
1
€ 2,800,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
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Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10
1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
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Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
4
3
2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
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Коттедж 2 спальни
Dafnata, Греция
2
1
1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
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Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
2
1
1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
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Таунхаус 3 спальни
Kouramaditika, Греция
5
2
3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
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Коттедж 3 комнаты
Stroggili, Греция
3
1
€ 280,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
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Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
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