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Коттеджи с бассейном в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Муниципалитет Корфу
232
Корфу
228
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
25
Municipality of Corinth
22
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
22
Municipality of Aigialeia
13
Municipality of Velo and Vocha
12
Коринф
12
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10 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Романос, Греция
Коттедж 5 спален
Романос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 494 м²
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
€ 1,300,000
Коттедж 4 спальни в Романос, Греция
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
€ 1,400,000
Коттедж 1 комната в Barbati, Греция
Коттедж 1 комната
Barbati, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
Цена по запросу
Коттедж 5 спален в Benitses, Греция
Коттедж 5 спален
Benitses, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
€ 1,800,000
Коттедж 3 спальни в Муниципалитет Корфу, Греция
Коттедж 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€ 730,000
Коттедж 5 спален в Кинета, Греция
Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€ 580,000
Коттедж 1 комната в Муниципалитет Корфу, Греция
Коттедж 1 комната
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
€ 600,000
Коттедж 12 спален в Компофекрата, Греция
Коттедж 12 спален
Компофекрата, Греция
Комнаты 21
Кол-во ванных комнат 12
Количество этажей 5
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
€ 1,980,000
Коттедж 5 спален в Гувья, Греция
Коттедж 5 спален
Гувья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается очаровательный каменный 3-х этажный дом, расположенный на востоке острова Корфу. О…
€ 850,000
Коттедж 5 спален в форма, Греция
Коттедж 5 спален
форма, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€ 500,000

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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