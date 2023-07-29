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10 объектов найдено
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Коттедж 5 спален
Романос, Греция
5
2
494 м²
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
€ 1,300,000
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Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
4
3
310 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
€ 1,400,000
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Коттедж 1 комната
Barbati, Греция
1
1
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
Цена по запросу
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Коттедж 5 спален
Benitses, Греция
6
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
€ 1,800,000
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Коттедж 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
5
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€ 730,000
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Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
8
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€ 580,000
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Коттедж 1 комната
Муниципалитет Корфу, Греция
1
1
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
€ 600,000
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Коттедж 12 спален
Компофекрата, Греция
21
12
5
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
€ 1,980,000
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Коттедж 5 спален
Гувья, Греция
7
3
1
Продается очаровательный каменный 3-х этажный дом, расположенный на востоке острова Корфу. О…
€ 850,000
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Коттедж 5 спален
форма, Греция
8
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€ 500,000
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