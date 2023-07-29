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22
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13
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12
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12
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158 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
3
1
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€ 190,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Частицы, Греция
6
3
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€ 730,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Agios Pantaleimonas, Греция
3
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Корфу. Второй этаж состоит из гости…
€ 188,000
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Коттедж 4 спальни
Xanthates, Греция
6
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€ 385,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
4
2
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 195 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
€ 640,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Spartilas, Греция
4
2
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€ 250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Sgourades, Греция
4
1
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из Второ…
€ 200,000
Рекомендовать
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11
7
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
€ 960,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
смеющийся, Греция
5
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
€ 320,000
Рекомендовать
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€ 640,000
Рекомендовать
Коттедж 14 комнат
Муниципалитет Корфу, Греция
14
1/1
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€ 2,900,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
5
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€ 405,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Ano Korakiana, Греция
3
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€ 130,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Antiperni, Греция
4
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€ 400,000
Рекомендовать
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
8
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
€ 130,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Agnitsini, Греция
5
1
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€ 260,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
2
1
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
€ 90,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Dassia, Греция
7
4
3
Продается отдельно стоящий дом площадью 355 кв.м, на участке 4250 кв.м, с панорамным видом н…
€ 580,000
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Коттедж 2 спальни
Spartilas, Греция
4
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
€ 380,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Chrysanthi, Греция
4
2
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€ 130,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
8
4
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 780,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
4
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€ 210,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Episkopiana, Греция
3
2
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€ 280,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
4
1
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€ 250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
6
2
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€ 970,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Mantouki, Греция
6
1
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€ 330,000
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Коттедж 1 комната
Spartilas, Греция
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€ 520,000
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Коттедж 5 спален
Метони, Греция
7
4
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€ 430,000
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Коттедж 3 спальни
Douroufi, Греция
4
1
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€ 140,000
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Коттедж 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1
1
На продажу выставлен дом 272 кв.м с видом на море в районе Агиос Георгиос Пагон на северо-за…
€ 800,000
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Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
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