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Коттеджи с видом на горы в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Municipality of Aigialeia
13
Municipality of Velo and Vocha
12
Коринф
12
Municipal Unit of Velos
10
Municipal Unit of Diakopto
9
Патры
8
Лутракион
7
Municipality of Pylos and Nestoras
5
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183 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Маттеос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€ 275,000
Коттедж 4 спальни в Частицы, Греция
Коттедж 4 спальни
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€ 730,000
Коттедж 4 спальни в Ципский, Греция
Коттедж 4 спальни
Ципский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€ 170,000
Коттедж 2 спальни в Agios Pantaleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни
Agios Pantaleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Корфу. Второй этаж состоит из гости…
€ 188,000
Коттедж 4 спальни в Xanthates, Греция
Коттедж 4 спальни
Xanthates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€ 385,000
Коттедж 3 спальни в Муниципалитет Корфу, Греция
Коттедж 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 195 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
€ 640,000
Коттедж 3 спальни в Spartilas, Греция
Коттедж 3 спальни
Spartilas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€ 250,000
Коттедж 3 спальни в Sgourades, Греция
Коттедж 3 спальни
Sgourades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из Второ…
€ 200,000
Коттедж 5 спален в Виноградники, Греция
Коттедж 5 спален
Виноградники, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
€ 945,000
Коттедж 4 спальни в Agii Deka, Греция
Коттедж 4 спальни
Agii Deka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
€ 285,000
Коттедж 3 комнаты в Kanakades, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kanakades, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
Предлагается к продаже отдельно стоящий дом площадью 71,85 кв.м. на земельном участке 707,96…
€ 95,000
Коттедж 14 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€ 640,000
Коттедж 5 комнат в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€ 405,000
Коттедж 2 спальни в Ano Korakiana, Греция
Коттедж 2 спальни
Ano Korakiana, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€ 130,000
Коттедж 3 спальни в Antiperni, Греция
Коттедж 3 спальни
Antiperni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€ 400,000
Коттедж 4 спальни в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни
Ermioni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€ 355,000
Коттедж 8 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
€ 130,000
Коттедж 2 спальни в Peroulades, Греция
Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
€ 90,000
Коттедж 2 спальни в Stroggili, Греция
Коттедж 2 спальни
Stroggili, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€ 280,000
Коттедж 6 комнат в Скриперон, Греция
Коттедж 6 комнат
Скриперон, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
€ 170,000
Коттедж 5 спален в Dassia, Греция
Коттедж 5 спален
Dassia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается отдельно стоящий дом площадью 355 кв.м, на участке 4250 кв.м, с панорамным видом н…
€ 580,000
Коттедж 6 комнат в Kompitsi, Греция
Коттедж 6 комнат
Kompitsi, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 133 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
€ 180,000
Коттедж 2 спальни в Spartilas, Греция
Коттедж 2 спальни
Spartilas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
€ 380,000
Коттедж 2 спальни в Kalafationes, Греция
Коттедж 2 спальни
Kalafationes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€ 260,000
Коттедж 3 спальни в Chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysanthi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€ 130,000
Коттедж 2 спальни в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€ 210,000
Коттедж 1 комната в Пелекас, Греция
Коттедж 1 комната
Пелекас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
€ 465,000
Коттедж 2 спальни в Episkopiana, Греция
Коттедж 2 спальни
Episkopiana, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€ 280,000
Коттедж 1 комната в Glyfada, Греция
Коттедж 1 комната
Glyfada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
€ 600,000
Коттедж 5 спален в Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€ 430,000

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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